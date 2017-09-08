Gagası kırılan kuşa teknolojik gaga!

Üç boyutlu yazıcılarla çok ilginç şeyler üretilebiliyor. Özellikle de eli veya kolu olmayan çocuklara üç boyutlu yazıcılar ile üretilen protez uzuvlar resmen mucize. Bunları merakla incelerken, karşımıza gagasının bir kısmı kırık bir kuş çıktı. Bu kuş ABD'deki Washington eyaletinde bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan çok özel bir boynuz gagalı Afrika kuşu.

Karl adındaki 27 yaşındaki bu kuşun alt gagasının yarısı kırılmış. Bu tür kuşun dişleri bulunmadığı için, ona verilen yiyecekleri gagasının ucuyla tutup direk boğazına atması gerekiyor. Karl'ın gagası kırık olduğu için de bunu yapmakta çok zorlanıyormuş. Hayvanat bahçesi veterinerleri farklı malzemelerden gaga protezleri denemişler ama hiçbiri 3 aydan fazla dayanmamış.

Projeye zamanla hayvanat bahçesinin grafikeri, bilgisayar bölümü çalışanları ve Doğal Tarih Müzesi yetkilileri de eklenmiş. Ortaya çıkan şey ise, bir Formlabs üç boyutlu yazıcı ile üretilen özel bir yapay gaga. Gaganın tasarımı 1930'larda hayvanat bahçesinde yaşamış bir başka boynuz-gagalı kuşun kemiklerinden yola çıkılarak hazırlanmış.

Malzeme olarak ise darbeye dayanıklı bir polimer bileşeni seçilmiş. Tonla üç boyutlu gaga baskısı ve deneme yanılma sonucunda Karl'a tam uygun bir gaga protezi yaratılmış. Bu ilginç görünümlü kuş artık beslenme sırsında hiçbir zorluk çekmiyor. Teknoloji insan hayatlarını olduğu kadar, hayvanların hayatlarını da olumlu şekilde etkileyebiliyor.