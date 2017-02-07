Galatasaray - Neuchatel Xamax maçı Twitter'da yeniden yaşandı

Twitter, Türk futbol tarihinin en heyecanlı maçlarından birini yeniden yaşattı. 9 Kasım 1988'de oynanan Galatasaray-Neuchatel Xamax maçı, 28 yıl sonra aynı tarih ve saatte #TarihtenCanlı hashtagiyle adeta dakika dakika canlı yayınlandı. Twitter'da 4.4 milyon etkileşim aldı. GS, yoğun ilgi üzerine maçın formasını üretme kararı aldı.

Tarihler 9 Kasım 1988’i gösterdiğinde futbolseverler ekran başına kitlenmiş Galatasaray’ın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda İsviçre’nin Neuchatel Xamax ile maçını bekliyordu. Milyonlar nefeslerini tutmuş, deplasmanda 3-0 kaybedilen maçın rövanşının nasıl alınacağını merak ediyordu. Galatasaray maçta tarihi bir galibiyete imza atarak rakibinin kalesine 5 gol gönderdi ve maçı da 5-0 kazandı. Tüm Türkiye sokaklara çıkarak galibiyeti kutladı.

İşte o tarihi zafer tam 28 yıl sonra yeniden yaşandı. Ancak bu kez statta değil Twitter’da!

En keyifli anların paylaşıldığı Twitter, Türkiye’deki futbol tutkusunun en heyecanlı günlerinden birini sosyal medyada yeniden yaşattı. Galatasaray Kulübü (Galatasaray SK) ile gerçekleştirilen projede Neuchatel Xamax maçının başladığı aynı tarih ve saatte Twitter’da #TarihtenCanlı hashtagi açıldı. İlk tweet atıldı ve maça ait en özel anlar dakika dakika Twitter üzerinde paylaşılmaya başlandı.

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