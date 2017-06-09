Galaxy A3 (2016) Nougat güncellemesi çıktı!

Samsung, sevilen Galaxy A serisi için Android Nougat güncellemesi vermek için elini hızlı tutuyor. Samsung, şimdi de Galaxy A3 (2016) için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı. Kademe kademe olarak sunulan Galaxy A3 (2016) Nougat güncellemesi ilk olarak Almanya'da indirime sunuldu.

Galaxy A3 (2016) için Nougat yakında Türkiye'de

Yaklaşık olarak 950 MB boyutundaki Galaxy A3 (2016) için Nougat güncellemesi yakın bir zaman içerisinde Türkiye'de de indirime sunulacak. OTA üzerinden indirilen güncelleme ile sistem hem Android Nougat'a yükseltiliyor, hem de telefonda yaşanan sorunlar çözülüp, performans iyileştirmeleri yapılıyor.

Galaxy A3 (2016), 4.7 inç büyüklüğünde Corning Gorilla Glass 4 ile korunan 720P ekrana, Exynos 7578 yonga setine 1.5 GB RAM'e ve 13 Megapiksel arka kameraya sahip.