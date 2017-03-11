Galaxy A3 (2016) Nougat güncellemesi ne zaman?

Samsung’un 2016 model Galaxy A serisi akıllı telefonlarına, Android’in son sürümü Android 7.0 Nougat işletim sistemi güncellemesini yapacağı zaten biliniyordu. Ve şimdi, en son Android işletim sistemi sürümünü çalıştıran A serisi cihazlardan biri testlerde tespit edildi.

Söz konusu cihaz Samsung Galaxy A3 (2016) olup Android sürüm 7.1.1 işletim sistemi ile birlikte Geekbench'te göründü. Telefon tek çekirdeklide 615, çok çekirdeklide 3132 puan aldı.

Galaxy A (2016) serisinin Nougat güncellemesinin ne zaman yayımlanacağı konusunda henüz bir bilgimiz yok ancak, özellikle Galaxy A5'in en üst düzeydeki telefonları olan Galaxy S7 / S7 ve Galaxy S6 / S6 Edge bu güncellemeyi almış ya da almaya başlamış durumda.