Galaxy A3 (2016) Nougat güncellemesi ne zaman?

Samsung Galaxy A3 (2016) Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ile Geekbenc testinde görüldü. Galaxy A3 testte kaç puan aldı?

11/03/2017 11:35

Samsung’un 2016 model Galaxy A serisi akıllı telefonlarına, Android’in son sürümü Android 7.0 Nougat işletim sistemi güncellemesini yapacağı zaten biliniyordu. Ve şimdi, en son Android işletim sistemi sürümünü çalıştıran A serisi cihazlardan biri testlerde tespit edildi.

Söz konusu cihaz Samsung Galaxy A3 (2016) olup Android sürüm 7.1.1 işletim sistemi ile birlikte Geekbench'te göründü. Telefon tek çekirdeklide 615, çok çekirdeklide 3132 puan aldı.

 1489220813_galaxy-a3-nougat.png

Galaxy A (2016) serisinin Nougat güncellemesinin ne zaman yayımlanacağı konusunda henüz bir bilgimiz yok ancak, özellikle Galaxy A5'in en üst düzeydeki telefonları olan Galaxy S7 / S7 ve Galaxy S6 / S6 Edge bu güncellemeyi almış ya da almaya başlamış durumda.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER