Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2017) tanıtıldı

Samsung, merakla beklenen Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) modellerini CES 2017 öncesi tanıttı. Sırası ile giriş, orta ve üst segment kullanıcılarına hitap eden Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) modelleri, özellikleri ile dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy A3 (2017) özellikleri

Samsung Galaxy A3 (2017), 4.7 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. Sekiz çekirdekli 1.6GHz hızında işlemci ve 2 GB RAM'den gücünü alan Samsung Galaxy A3 (2017) parmak izi okuyucusu ile dikkat çekiyor. 16 GB dahili depolama alanına sahip olan telefonda microSD kart desteği sayesinde 256 GB'a kadar hafıza arttırımı sunuyor.

Samsung Galaxy A3 (2017) kamera özellikleri ile de oldukça iddialı. Samsung Galaxy A3 (2017) modelinde 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 değerinde arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 değerinde ön kamera yer alıyor.

Android 6.0 Marshmallow sürümü ile çıkını gerçekleştiren Samsung Galaxy A3 (2017), 2.350 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Bu batarya USB Type-C girişi ile doluyor.

Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri

Samsung Galaxy A5 (2017), 5.2 inç büyüklüğünde 1080P Full HD Super AMOLED ekrana sahip. Sekiz çekirdekli 1.9 GHz hızında işlemcinin eşlik ettiği telefonda 3 GB RAM yer alıyor. Samsung Pay ve parmak izi okuyucusunun yer aldığı Samsung Galaxy A5 (2017), 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 değerinde arka ve ön kameraya sahip.

Samsung Galaxy A5 (2017) 32 GB dahili depolama birimi ile geliyor. Dilerseniz microSD kart desteği sayesinde depolamayı 256 GB'a kadar arttırabilirsiniz. Android 6.0 Marshmallow sürümü ile gelecek olan telefon USB TYPE-C bağlantı noktasına sahip.

Samsung Galaxy A5 (2017), hızlı şarj destekli 3.000 mAh kapasiteli bataryası ile gün içerisinde kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor.

Samsung Galaxy A7 (2017) özellikleri

A serisinin en üst segmenti olan Samsung Galaxy A7 (2017), 5.7 inç büyüklüğünde Full HD Super AMOLED ekrana, sekiz çekirdekli 1.9 GHz hızında çalışan işlemciye, 3 GB RAM'e, 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 değerinde ön ve arka kameraya, parmak izi okuyucusuna, USB Type-C girişine sahip.

Samsung Galaxy A7 (2017) microSD kart desteğine sahip 32 GB dahili depolama birimi ve hızlı şarj destekli 3.600 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Samsung Galaxy A (2017) ailesinin tamamı suya ve toza karşı IP68 sertifikası ile korunuyor. Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) modellerinin henüz fiyatları ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Telefonlar tahminlerimize göre; 2016 modelleri ile üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacaktır.