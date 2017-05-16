Galaxy A5 (2016) için Android 7.0 çıktı!

Samsung, orta segment telefonu olan Galaxy A5 (2016) için Android 7.0 Nougat güncellemesini Türkiye'de yayınladı. Uzun bi süredir beklenen Galaxy A5 (2016) için Android 7.0 güncellemesi, sistem performansını arttırmanın yanında, güvenlik tarafında son yamaları barındırması ile ön plana çıkıyor.

Güncelleme ile; Yeni UX ve çeşitli performans modları sunuluyor. Bildirim özelliği ve Hızlı ayarlar tuşu iyileştirildi ve çoklu pencerenin kullanılabilirliği iyileştirildi.

Android 5.1.1 ile çıkışını gerçekleştiren Galaxy A5 (2016) böylelikle muhtemelen son güncellemesini almış oldu. Exynos 7580 Octa yonga setine ve 2 GB RAM'e sahip olan bu telefonun güncelleme alması, Samsung'un güncelleme konusundaki kötü şöhretini yok etmeye yönelik büyük bir hamle olduğunu ortaya koyuyor.

1 GB boyuta olan Galaxy A5 (2016) için Android 7.0 güncellemesini; Ayarlar>Telefon Hakkında>Yazlım Güncellemeleri bölümünden yükleyebilirsiniz.