Galaxy A5 (2017) için Android 7.0 çıktı!

Samsung, orta segment telefonu olan Galaxy A5 (2017) için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı. Uzun bir süredir beklenen Galaxy A5 (2017) için Android 7.0 güncellemesi, sistem performansını arttırmanın yanında, güvenlik tarafında son yamaları barındırması ile ön plana çıkıyor.

Galaxy A5 (2017) için Android 7.0 ile; Yeni UX ve çeşitli performans modları sunuluyor. Bildirim özelliği ve Hızlı ayarlar tuşu iyileştirildi ve çoklu pencerenin kullanılabilirliği iyileştirildi.

Android Lollipop ile çıkışını gerçekleştiren Galaxy A5 (2017) böylelikle en güncel Android sürümüne güncellenmiş oldu. A510FXXU4CQE9 yapı numaralı güncelleme şimdilik Hollanda'da yayınlandı. Bu güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.