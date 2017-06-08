Samsung, sevilen Galaxy A serisine bu yıl yenilerini eklemişti. Aylık Android güvenlik yamalarını alan Galaxy A 2017 serisi hala Android Nougat ile tanışamadı. Ancak Samsung, bugün Nougat öndesi Galaxy A5 (2017) için yeni güncelleme yayınladı.

Galaxy A5 (2017) için yayınlanan güncelleme ile; cihaz kararlılık geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri yapılıyor, yeni ve geliştirilmiş özellikler ekleniyor ve performans iyileştirimeleri yapılıyor. A520FXXS1AQE4 sürümlü güncellemeyaklaşık 30 MB büyüklüğünde.

Güncellemeyi; Ayarlar>Telefon hakkında>Yazılım güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Galaxy A5 (2017) için Android Nougat güncellemesinin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre Temmuz ayının başında Nougat güncellemesi indirime sunulacaktır.