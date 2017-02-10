Galaxy A5 (2017) şarj konusunda rakiplerine fark attı!

Samsung'un geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Galaxy A5 (2017) modeli batarya testinde tabii tutuldu. Batarya testinde elde etmiş olduğu skor ile rakiplerini birer birer geride bırakan Galaxy A5 (2017) mükemmel derecesine sahip oldu. Testlere göre Galaxy A5 (2017) tam 11 saat 9 dakikalık bir batarya süresi sunuyor.

3.000 mAh bataryaya sahip olan Galaxy A5 (2017), iPhone 7 Plus, Huawei Nova, iPhone 7, Google Pixel ve Galaxy S7 modellerine batarya süresinde açık ara fark atıyor. 5.2 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde ekranına ve Exynos 7880 Octa yonga setine rağmen bu kadar çok kullanım süresi sunan Galaxy A5 (2017) görenleri şaşkına çeviriyor.

Donanımı besleyen batarya kapasitesinin ortalama bir sevide olması, Galaxy A5 (2017) modelinin yazılımsal açıdan iyileştirmeler ile geldiğini açıkça gösteriyor. Samsung'un Galaxy A5 ile böyle bir başarı elde etmesinin ardından gözler direkt olarak Galaxy S8'e çevrildi.

Eğer yazılımsal optimizasyonlar düzgün bir şekilde yapılırsa Galaxy S8'in bu skorları altüst edeceği söyleniyor. Ancak Galaxy S8'in bataya konusunda en büyük dezavantajı ise 2K çözünürlüğünde ekranı olacak. Bakalım yeni bir ekran teknoloji geliştirilip, batarya performansını çok etkilemeyen bir ekran Galaxy S8'de yer alacak mı?