Galaxy A5 (2017) ve A7 (2017) için yeni güncelleme!

Samsung, sevilen Galaxy A serisine bu yıl yenilerini eklemişti. Aylık Android güvenlik yamalarını alan Galaxy A 2017 serisi hala Android Nougat ile tanışamadı. Ancak Samsung, bugün Nougat öndesi Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) için yeni güncelleme yayınladı.

Samsung, Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) akıllı telefonları için yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Şu anda Hindistan'da satılan modellere sunulan bu güncelleme, Haziran ayı Android güvenlik düzeltmelerini içeriyor.

Ayrıntılı bir değişiklik günlüğü henüz mevcut değil. Bu nedenle güncellemeye gelen diğer değişikliklerin ne olduğunu söylemek zor. OTA üzerinden sunulan güncellemenin diğer ülkelere ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Güncelleme geldiğinde Ayarlar>Telefon hakkında>Yazılım güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.