Galaxy A5 ve A7 (2018) sonsuz ekran ile geliyor!

Çerçevesiz ekran işini Galaxy S8 ve Note8 ile üst seviyelere taşıyan Samsung, bir zamanlar sektörün öncüsü olan Apple'a da ilham kaynağı olmuştu. Ancak Apple, çerçevesiz ekrana 999 dolar fiyat etiketiyle şok eden iPhone X ile bu tasarıma geçebilmişti. Samsung ise şimdi Apple'a tokat gibi bir cevap vermeyi hedefliyor.

Samsung'un, orta/üst segment arasında yer alan ve büyük beğeni toplayan Galaxy A serisi için yeni detaylar ortaya çıktı. Söylentilere göre Samsung Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018), Infinity Display yani Galaxy S8 ve Note8'deki sonsuz ekran ile gelecek.

Sızdırılan şemaya göre Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018), Galaxy S8'e benzer bir tasarım ile gelecek. Parmak izi sensörünün kameranın altına konumlandırılacak olması biraz kullanım kolaylığı için sıkıntı yaratsa da, Galaxy A 2018 serisi sunduğu ekran özelliği ve fiyatı ile bu handikabı ortadan kaldıracaktır.

Çerçeveye boğulmuş, tasarım konusunda 4 yıldır kendini taklit eden iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a göre daha zarif, şık ve uygun fiyatlı gelecek olan Galaxy A 2018 serisinden, umarız Apple ders alır.