Galaxy A8 (2016) için Android Nougat müjdesi!

Samsung, Galaxy A serisini 2017 model akıllı telefonlarla yeniledi. Ancak Samsung, bugün bazı eski modelleri en az bir yıl daha desteklenmeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Söylenenlere göre en güçlü Galaxy A serisi telefonlarından biri olan Galaxy A8 (2016) çok yakında Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak. Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen Galaxy A8 (2016), satışa sunulmasından bir ay sonra Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesini almıştı.

Samsung, Android 7.0 Nougat güncellemesini Galaxy A8 (2016) için test ederken GFXBench'te sızdırdı. Daha önce bu benchmark uygulamasında Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S6, Galaxy S6 edge ve Note 5 de Android Nougat ile çalışırken görüntülenmiş ve güncellemeyi almışlardı.

Galaxy A8 (2016) için Android 7.0 Nougat güncellemesinin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre yaz ayı içerisinde güncelleme OTA üzerinden indirime sunulur.