Galaxy C5 Pro sertifika alırken görüntülendi

Samsung’un C serisi Galaxy C7 Pro (SM-C7010) ve Galaxy C5 Pro (SM-5010) akıllı telefonların tanıtımı yaklaştı. Galaxy C5 Pro, SM-5010 model numarası ile Çinli TENAA’dan sertifika aldı.

Galaxy C5 Pro, Snapdragon 626 işlemci tarafından destekleniyor ve 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. 4GB RAM’e sahip telefon, 64 GB dahili depolama ile gelecek. Telefonda 16 megapiksel hem ön hem arka kamera yer alacak. 3000 mAh bataryaya sahip telefon, 145.7x71.4x6.95mm ölçülerinde.

Samsung’un Galaxy C5 Pro ve Galaxy C7 Pro’yu önümüzdeki ay Çin’de satışa sunması bekleniyor.