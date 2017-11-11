Galaxy C9 Pro, artık Galaxy Note8 gibi görünüyor!

Samsung'un orta segment telefonu olan Galaxy C9 Pro, dün aldığı güncelleme ile Android 7.1.1 Nougat sürümüne kavuştu. Şimdilik sadece Hindistan'da sunulan bu güncelleme ile sistem performasında iyileştirmeler ve kararlılık yapılmalarının yanı sıra, arayüzde de büyük çaplı değişikliler yapıldı.

Samsung Galaxy C9 Pro, Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ile Samsung Experience 8.5 arayüzüne sahip oluyor. Galaxy Note8 modelinde yer alan Samsung Experience 8.5, kullanıcılara hem daha akıcı hem de ek ilave özellikler sunuyor.

Galaxy C9 Pro güncellemesi ile ayrıca Aygıt Yöneticisi uygulaması, Samsung Cloud desteği, yeni temalar ve kamera uygulamasında yeni yakınlaştırma özelliği de geliyor. Türkiye'de henüz resmi olarak satışa sunulmayan Galaxy C9 Pro'nun, aldığı bu güncelleme ile segmentinin sınırlarını zorluyor diyebiliriz.

Son olarak Galaxy C9 Pro'nun Türkiye'de paralel ithalat ile 1.700 TL seviyesinde satıldığını belirtelim.