Galaxy C9 Pro diğer pazarlarda satışa sunuluyor

Ekim ayında resmen tanıtılan ve sadece Çin pazarı ile sınırlı olan Samsung Galaxy C9 Pro akıllı telefon, diğer ülkelerde de satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Samsung, önümüzdeki haftalarda bir dizi Asya ülkesinde cihazını başlatmayı planlıyor. Bu ülkeler Bangladeş, Kamboçya, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tayland, Malezya ve Vietnam. Galaxy C9 Pro'nun bu pazarlardan birinde ne zaman kullanılabileceğini bilmiyoruz ancak, bir aydan fazla sürmeyeceğini varsayıyoruz.

Galaxy C9 Pro, yeni Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) tarafından paylaşılan 16 megapiksel ön kameraya sahip ilk Samsung akıllı telefon. Bu arada Samsung, Çin'de yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen Galaxy C5 ve Galaxy C7'nin Pro sürümleri üzerinde de çalışıyor. C5 Pro ve C7 Pro'nun Çin dışında kullanılabilir hale getirilip getirilmeyeceği ise henüz belli değil.

Galaxy C9 Pro hangi özelliklerle geliyor?

Galaxy C9 Pro, 1080 x 1920 piksel çözünürlükte 6 inç ekrana sahip. Qualcomm'un yeni Snapdragon 653 yonga seti, Adreno 510 GPU ile bütünleşerek telefona güç veriyor.

Tasarım söz konusu olduğunda ise kesinlikle Oppo R9 Plus ve Huawei'nin Mate telefonlarına benzerlikler görebilirsiniz. Ancak buna rağmen Galaxy C9 Pro, Samsung'un Galaxy telefonlarının çoğunu benimseyen bir tasarıma sahip.

Samsung Galaxy C9 Pro, 6 GB RAM’in yanı sıra 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca depolama alanı yetersiz gelenler için bir microSD yuvası da bulunuyor.

Samsung Galaxy C9 Pro16 Megapiksel hem ön hem de arka kamera ile donatılmış. Her iki kamera lensleri geniş açılı ve f/1.9 diyaframa sahip. 4.000mAh pili oldukça büyük ancak, 6 inç paneli oldukça fazla enerji harcayacaktır.

Telefonun diğer özellikleri arasında, Home tuşuna gömülü parmak izi sensörü, stereo hoparlörler, USB Type C, 4G LTE SIM yuvasının yanı sıra Cirrus tarafından yapılan bir çift Hi-Fi ses codec yer alıyor. Ayrıca, Samsung Pay ile Galaxy C9 Pro kullanıcıları NFC veya MSFT teknolojisi ile mal ve hizmetler için ödeme yapmanıza olanak tanıyor.

Yazılım tarafında Galaxy C9, Samsung'un yeni TouchWiz UX arayüzü ve Android 6.0.1 Marsmallow işletim sistemi ile çalışıyor.

Sonraki sayfalarda Galaxy C9 Pro’nun siyah renkli görsellerini inceleyebilirsiniz.