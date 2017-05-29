Galaxy J3 (2017) özellikleri ve görüntüleri

Samsung Galaxy J3 (2017) henüz resmi olmayabilir ancak, bir sızıntı sayesinde telefona ait tüm görüntüler ortaya çıktı. Yeni Galaxy J3'ün (2017) Samsung'un uygun fiyatlı J serisinin en ucuzu olması ve sızdırılan özel modelin Avrupa'da ve diğer pazarlarda uluslararası piyasaya sunulacak olan Samsung SM-J330 olması bekleniyor.

Geçen yılki Galaxy J3'te plastik bir gövde bulunurken, bu sefer Galaxy J3 (2017), metal bir arka kasaya ve daha sağlam bir yapıya sahip. J3 (2017) modelinin 720x1280 piksel çözünürlüklü 5 inçlik bir LCD ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Aşağıda telefonun özelliklerini inceleyebilirsiniz.

Samsung

Galaxy J3 (2017) İşletim sistemi Android 7.0 Nougat Ekran 5.0 "LCD

720 x 1280 piksel (HD) İşlemci

RAM Exynos 7570

2GB / 3GB Kameralar 16MP f/2.0 ana kamera w/4K video

16MP ön kamera Depolama 16GB / 32GB

+ microSD Pil 2,600 mAh Özel özellikler Çift SIM, Metal arka kasa, NFC

Özellikler arasında dikkat çekici olan, bu yeni J3'ün (2017) Android 7.0 Nougat'la birlikte gelmesi ve orta sınıf A (2017) serisi telefonların bile Android 6.0 Marshmallow ile çalışması.

Samsung Galaxy J3 (2017) fiyatının 200 avro civarında olması ve piyasaya sürülmesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.