Galaxy J3 (2017) özellikleri ve görüntüleri

Samsung Galaxy J3 (2017) henüz resmi olmayabilir ancak, bir sızıntı sayesinde telefona ait tüm görüntüler ortaya çıktı. Yeni Galaxy J3'ün (2017) Samsung'un uygun fiyatlı J serisinin en ucuzu olması ve sızdırılan özel modelin Avrupa'da ve diğer pazarlarda uluslararası piyasaya sunulacak olan Samsung SM-J330 olması bekleniyor.
Geçen yılki Galaxy J3'te plastik bir gövde bulunurken, bu sefer Galaxy J3 (2017), metal bir arka kasaya ve daha sağlam bir yapıya sahip. J3 (2017) modelinin 720x1280 piksel çözünürlüklü 5 inçlik bir LCD ekrana sahip olduğu söyleniyor.
Aşağıda telefonun özelliklerini inceleyebilirsiniz.
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Samsung
|
İşletim sistemi
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Android 7.0 Nougat
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Ekran
|
5.0 "LCD
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İşlemci
|
Exynos 7570
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Kameralar
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16MP f/2.0 ana kamera w/4K video
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Depolama
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16GB / 32GB
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Pil
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2,600 mAh
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Özel özellikler
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Çift SIM, Metal arka kasa, NFC
Özellikler arasında dikkat çekici olan, bu yeni J3'ün (2017) Android 7.0 Nougat'la birlikte gelmesi ve orta sınıf A (2017) serisi telefonların bile Android 6.0 Marshmallow ile çalışması.
Samsung Galaxy J3 (2017) fiyatının 200 avro civarında olması ve piyasaya sürülmesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.
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