Galaxy J3 (2017) özellikleri ve görüntüleri

Samsung Galaxy J3'ün (2017) özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı.

29/05/2017 14:45

Samsung Galaxy J3 (2017) henüz resmi olmayabilir ancak, bir sızıntı sayesinde telefona ait tüm görüntüler ortaya çıktı. Yeni Galaxy J3'ün (2017) Samsung'un uygun fiyatlı J serisinin en ucuzu olması ve sızdırılan özel modelin Avrupa'da ve diğer pazarlarda uluslararası piyasaya sunulacak olan Samsung SM-J330 olması bekleniyor.

Geçen yılki  Galaxy J3'te plastik bir gövde bulunurken, bu sefer Galaxy J3 (2017), metal bir arka kasaya ve daha sağlam bir yapıya sahip. J3 (2017) modelinin 720x1280 piksel çözünürlüklü 5 inçlik bir LCD ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Aşağıda telefonun özelliklerini inceleyebilirsiniz.

 

Samsung 
Galaxy J3 (2017)

İşletim sistemi

Android 7.0 Nougat

Ekran

5.0 "LCD 
720 x 1280 piksel (HD)

İşlemci
RAM

Exynos 7570 
2GB / 3GB

Kameralar

16MP f/2.0 ana kamera w/4K video 
16MP ön kamera

Depolama

16GB / 32GB 
+ microSD

Pil

2,600 mAh

Özel özellikler

Çift SIM, Metal arka kasa, NFC

Özellikler arasında dikkat çekici olan, bu yeni J3'ün (2017) Android 7.0 Nougat'la birlikte gelmesi ve orta sınıf A (2017) serisi telefonların bile Android 6.0 Marshmallow ile çalışması.

 Samsung Galaxy J3 (2017) fiyatının 200 avro civarında olması ve piyasaya sürülmesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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