Galaxy J5 Pro tanıtıldı

Samsung bugün, Galaxy J5 Pro'yu tanıttı. Bu telefon aslında, Samsung Galaxy J5'in (2017) güncellenmiş bir versiyonudur. Standart modelde 2GB RAM ve 16GB yerel depolama alanı bulunuyorken, Galaxy J5 Pro, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile geliyor. Kalan özelliklerine gelince, ek depolama alanına sahip olmak isteyenler için 256GB kapasiteli microSD yuvası da dahil olmak üzere tüm özellikleri tamamen aynı.



Bu, cihazın 720 x 1280 FHD çözünürlükte bir 5.2-inç Süper AMOLED ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Exynos 7870 işlemci ile güçlendirilen telefon, sekiz çekirdekli 1.6GHz CPU ve Mali-T830 MP2 GPU taşıyor. Arka ve ön yüzdeki kameralar 13MP çözünürlüğe sahip. 3000mAh'lık bir pil, anasayfa düğmesine gömülü parmak izi tarayıcı ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi diğer özellikler arasında yer alıyor.





Samsung Galaxy J5 Pro, Tayland'da satışa sunulacak ve 294 USD eşdeğerinde olacak. Bu modelin başka yerlerde bulunup bulunmayacağına dair hiçbir bilgi yok.