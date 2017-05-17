Galaxy J5 ve J7 (2017) özellikleri ve görüntüsü sızdı

Galaxy J3 ve Galaxy J7 (2017) dışında Samsung, bu Haziran'da Galaxy J5'i (2017) yaklaşık 279 € fiyat etiketi ile duyuracak. Akıllı telefon Avrupa'da tanıtılacak ancak, diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.

Tasarım açısından, Galaxy J5 (2017) , Galaxy J7'de (2017) olduğu gibi, metal bir gövde ve geliştirilmiş tasarımla oldukça kaliteli bir görünüme sahip gibi görünüyor. Arka taraftaki kamera ayarı şimdi sensörün altında LED flaş özelliğine sahip ve köşeler geçen yılki modelden biraz daha eğilimli görünüyor.

3,000mAh pil ve 2GB RAM

Galaxy J5 (2017), geçen yılki modeli Galaxy J5'de olduğu gibi, 1.6GHz sekiz çekirdekli Exynos 7870 işlemci ve 2GB RAM ile orta sınıfa göre için oldukça uygun özelliklere sahip görünüyor. 16GB dahili depolama alanı, bir microSD kartı kullanarak genişletilebilir.

HD çözünürlüğü destekleyen 5.2-inç Super AMOLED ekrana sahip telefonun boyut açısından çok fazla değişikliği yok. Arka kamera, f /1.7 diyafram ile 13MP kapasitede kalırken, ön kamera f/1.9 diyafram ile 13MP objektife sahip. Telefon, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve 3.000mAh pil içeriyor.

Samsung Galaxy J7 (2017)

Galaxy J5 ve Galaxy J7'de (2017) ana menü düğmelerine parmak izi tarayıcıları yerleştirilecek ve J7'deki kamera algılayıcıları da geliştirilecek. Galaxy J7 (2017) de tam metal bir gövdeye sahip olacak ve 3GB RAM ve 16GB dahili kapasite sunacak. Pil kapasitesi 3,500mAh olacak telefonun 5.5 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacağı ve 339 € fiyat etiketi ile geleceği söyleniyor.

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