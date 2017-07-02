Galaxy J7 4 yaşındaki çocuğun elinde patladı

Pakistanlı bir anne olan Naureen Ahsan, dört yaşındaki yeğenine "Benim Konuşan Tom" adlı bir oyun oynayabilmesi için Samsung Galaxy J7'yi (2016) ödünç vermişti. Aniden, telefon aşırı ısındı ve patladı. Ahsan, Facebook'ta ğı paylaşımda "Hepimiz için korkunç olmasına rağmen neyse ki kimsenin canı yanmadı" dedi. Bu patlama haberi, şirketin Samsung Galaxy Note 7 (FE) modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı bir sırada Samsung için oldukça kötü bir zamanda geliyor.

Galaxy Note 7 (FE), bildiğiniz gibi Samsung’un geçtiğimiz yıl patlama fiyaskosu nedeniyle geri çağırdığı Galaxy Note 7 telefonunun yenilenmiş bir versiyonu olarak gliyor. Telefon ön siparişe sunuldu ve 7 Temmuz tarihinde satışa sunulacağı söyleniyor. Samsung, problemin pil yerleşiminden kaynaklandığını keşfetmişti.

Ahsan, Galaxy J7'nin (2016) neden patladığına dair hiçbir fikrinin olmadığını söyledi ancak, anne babaları "Çocuğunuzu cep telefonlarından uzak tutun" diye uyardı. Patlamanın ardından şişmiş bir pil ve telefonun kalıntılarını gösteren fotoğraflar yayınladı.

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