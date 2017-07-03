Galaxy Note 7 Fan Edition sürpriz yenilik ile geliyor!

Galaxy Note 7 Fan Edition (FE) resmi olarak 7 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Güney Koreli operatör servisi LG Uplus, cihazın ön siparişlerini 611 dolardan açmış durumda. Ön sipariş bilgilerine göre Note 7; orijinal renk seçenekleri olan Black Onyx Mavi mercan, Altın Platin ve Gümüş Titanyum renk seçenekleri ile gelecek.

Ancak Galaxy Note 7'den bazı küçük değişiklikler var. En önemli fark, Samsung'un geçen yıl telefonu piyasadan çekmesine neden olan batarya bölümünde. Galaxy Note 7 FE modelinin bataryası orijinal Note 7'ye göre %8.5 oranında azaltıldı. Yani yenilenmiş Note 7, 3.500 mAh yerine 3.200 mAh batarya ile gelecek.

Galaxy Note 7 (FE), 1440 x 2560 çözünürlüklü 5.7 inçlik Super AMOLED ekrana sahip. Dört çekirdekli Snapdragon 821 yonga seti ve Adreno 530 GPU'dan gücünü alacak olan Note 7 FE; 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı ile birlikte gelecek.

Telefonda; parmak izi okuyucu, iris tarayıcı, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sertifikası ve S-Pen yer alacak. Sürpriz yenilik ise Galaxy S8 ile gelen sanal asistan Bixby'nin Note 7 FE'ye dahil edilmiş olması. Söylenen göre Note 7 FE modelinde Bixby için bi adet tuş yer alacak. Ayrıca Note 7 FE'nin arayüzü Galaxy S8 ile aynı olacak.