Galaxy Note 7 Fan Edition sürpriz yenilik ile geliyor!

Galaxy Note 7 Fan Edition (FE) resmi olarak 7 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Güney Koreli operatör servisi LG Uplus, cihazın ön siparişlerini 611 dolardan açmış durumda. Ön sipariş bilgilerine göre Note 7; orijinal renk seçenekleri olan Black Onyx Mavi mercan, Altın Platin ve Gümüş Titanyum renk seçenekleri ile gelecek.
--> LG G6'nın mini versiyonunun adı belli oldu
Ancak Galaxy Note 7'den bazı küçük değişiklikler var. En önemli fark, Samsung'un geçen yıl telefonu piyasadan çekmesine neden olan batarya bölümünde. Galaxy Note 7 FE modelinin bataryası orijinal Note 7'ye göre %8.5 oranında azaltıldı. Yani yenilenmiş Note 7, 3.500 mAh yerine 3.200 mAh batarya ile gelecek.
Galaxy Note 7 (FE), 1440 x 2560 çözünürlüklü 5.7 inçlik Super AMOLED ekrana sahip. Dört çekirdekli Snapdragon 821 yonga seti ve Adreno 530 GPU'dan gücünü alacak olan Note 7 FE; 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı ile birlikte gelecek.
Telefonda; parmak izi okuyucu, iris tarayıcı, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sertifikası ve S-Pen yer alacak. Sürpriz yenilik ise Galaxy S8 ile gelen sanal asistan Bixby'nin Note 7 FE'ye dahil edilmiş olması. Söylenen göre Note 7 FE modelinde Bixby için bi adet tuş yer alacak. Ayrıca Note 7 FE'nin arayüzü Galaxy S8 ile aynı olacak.
YORUMLAR