Galaxy Note 7'nin patlama nedeni çok yakında açıklanabilir!

Samsung'un 2016 yılında hayal kırıklığı yaşatan telefonu Galaxy Note 7'nin henüz neden patladığı net bir şekilde firma tarafından açıklanmamıştı. Samsung yetkilileri, Note 7'nin satıştan çekilmesinin ardından bu konu üzerinde çalıştıklarını ve telefonun neden patladığını açıklayacaklarını dile getirmişti.

Ancak bugüne kadar Samsung cephesinden Galaxy Note 7'nin neden patladığına dair kesin ve net bir açıklama gelmedi. The Korean Times'a göre, Samsung yetkilileri 23 Ocak 2017 tarihinde araştırmalarının sonuçlarını açıklayacak. Bu araştırmanın sonucunda telefonun neden patladığını kesin olarak öğrenebileceğiz.

Tahminler, telefonun ince tasarımından dolayı bataryaya baskı yapıldığı ve işlemcinin ısınıp batarya ile tepkimeye girdiği için patladığı yönünde. Bakalım Samsung, Galaxy Note 7'nin patlama nedeni olarak neyi gösterecek?