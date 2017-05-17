Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonu Galaxy Note 7 FE!

Şimdiye kadar yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7 ile ilgili oldukça fazla haber vardı ve patlama nedenleri ile geri çekilen Note 7'nin revize edilmiş birimlerinin Galaxy Note 7R adı ile satışa sunulacağı söyleniyordu. Bununla birlikte, yeni bir rapor, Samsung'un Galaxy Note FE olarak adlandıracağını söylüyor.

Evet, doğru okudunuz, yenilenmiş Note 7, Galaxy Note FE olarak satılacak. Ve rapora göre FE, Fandom Sürümü'nün kısaltılmış hali. Bu, Samsung'un Note 7'nin bağımlı fanlarını hedefleyeceği anlamına geliyor.

Akıllı telefon gerçekten de bildiğimiz SM-N935 model numarasını taşıyor. Rapora göre, Samsung Galaxy Note FE'yi Haziran ayı sonunda ilan edecek. Kesin olarak bildiğimiz, yenilenmiş Note 7'nin tasarımda çok farklı olmayacağıdır. Tek farkın batarya kapasitesinde olduğu ve 3200mAh'a düştüğü söyleniyor. Telefon ayrıca eskisinden daha ucuza gelecek.

Bunun dışında, Samsung bu modelinde işlemciyi de güncelleyebilir ama bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.