Galaxy Note 7R canlı canlı sızdı

Samsung Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonu Galaxy Note 7R, canlı olarak görüntülendi.

29/05/2017 15:10

Hemen hemen herkes Samsung’un 2016 model phablet telefonu Galaxy Note 7 ile ilgili patlama skandalından haberdar. 2016 yılı için en çok beklenen akıllı telefonlardan biriydi ve hatalı pil tasarımına sahip olduğu ortaya çıktı ve birçok üniteyi havaya uçurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bu Note 7'nin sonu olarak düşünülmüştü ancak, son zamanlarda sınırlı sayıda yenilenmiş Galaxy Note 7 birimlerinin piyasaya sürüleceği ile ilgili raporlar ortaya çıktı. İlk olarak Note 7R olarak adlandırılan, Samsung telefonu biraz daha küçük ve güvenli bir pil ile gelecek. Sadece bazı pazarlarda kullanıma gireceği ima edilen telefonun henüz hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmiyor.

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Yenilenmiş Galaxy Note 7’nin, tasarım olarak standart Note 7 ile hemen hemen aynısı. Sadece, arka kısmın sağ alt tarafına basılmış büyük R harfi, onu ayıran tek şey.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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