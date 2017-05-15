Galaxy Note 7R, piyasaya sürülmeden bir onay daha aldı

Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7R açık bir şekilde piyasaya sunuluyor ancak, Güney Koreli şirket bu modeli dünya çapında serbest satışa sunmayacak. Galaxy Note 7R'yi kesinlikle satın alabileceğiniz iki yer Çin ve Güney Kore. Akıllı telefonun bunun dışında piyasada bulunabileceği pazarların sır gibi korunuyor.



İyi haber şu ki, geçen yılın amiral gemisi akıllı telefonunun yenilenmiş hali, bahsettiğimiz bu iki pazarda tanıtıldı. Samsung SM-N935F model numarasıyla da bilinen Galaxy Note 7R, son zamanlarda Bluetooth standardına uygun cihazları onaylayan düzenleyici kuruluş olan Bluetooth SIG'de görüldü.





Galaxy Note 7R, içinde 3,500 mAh pil bulunan orijinal modelin aksine, daha küçük 3.200 mAh pil ile birlikte geliyor. Telefonun Siyah, Beyaz, Gümüş ve Mercan Mavisi gibi birçok renk varyasyonunu ile gelmesi bekleniyor.



Galaxy Note 7R'nin tam özellik listesini henüz öğrenemediğimizden, Samsung'un akıllı telefonda hangi yonga setini kullanacağını veya hafıza miktarı konusunda bir bilgi yok.