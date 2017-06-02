Galaxy Note 8, Android 7.1.1 ile gelecek!

Samsung, önümüzdeki aylarda phablet segmentinde boy gösterecek olan Note 8 modelini tanıtacak. Tasarımsal açıdan Galaxy S8 ile aynı olması beklenen Note 8, ekran ve S-Pen bölümünde farkını ortaya koyacak. Bugün de Note 8'in sahip olabileceği özelliklere ilişkin yeni ipuçları ortaya çıktı.

Samsung, Note 8'in kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkması için kolları sıvamış durumda. Note 8'in Android 7.1.1 Nougat ile gelmesi demek telefonda çift kamera kurulumun olması anlamına geliyor. Söylenenlere göre; Android 7.1.1 ile gelen kamera API'larının, Note 8 ile uyumlu olması için çalışmalar sürüyor.

Ancak henüz Note 8'in ikinci arka kamerasının, alan derinliği için mi yoksa geniş açı için mi kullanılacağı bilinmiyor. Ancak tahminlerimize göre iPhone 7 Plus'a rakip olmak için Note 8 portre modu özelliği ile gelecek.

6.3 inç büyüklüğünde Infinity Display ekran ile gelmesi beklenen Note 8, Note7'ye göre farklı S-Pen özellikleri sunması bekleniyor. Nota 8'in, 1 Eylül ayında düzenlenecek olan IFA 2017 etkinliğinde resmi olarak tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.