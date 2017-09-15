Galaxy Note 8 dünya çapında satışa sunuluyor!

Samsung, geçtiğimiz günlerde resmen duyurduğu akıllı telefonu Galaxy Note8’i söz verildiği gibi, ABD, Kanada, Singapur, Kore ve büyük Avrupa pazarları olmak üzere 42 ülkede bugünden itibaren satışa sunuyor. Samsung, telefonun önümüzdeki haftalarda ek pazarlara sunulmaya devam edeceğini söyledi.

Geçen hafta Samsung, ABD'de aynı zaman zarfında daha fazla kişinin Galaxy Note8'i önceki Samsung Note telefonlarından daha çok satış yaptığını söyledi.

Galaxy Note 8 temel özellikleri:

18.5:9 en-boy oranı, 2960 × 1440 çözünürlük (521 ppi) ve Gorilla Glass 5 ile 6.3 inç Süper AMOLED ekran,

6 GB RAM'e sahip Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

3300 mAh pil

OIS özelliğine sahip ƒ/1.7 diyafram ile 12MP telefoto ve ƒ/2.4 diyafram ile 12 MP geniş açılı lens ile çift arka kamera

256 GB'lık MicroSD ile genişletilebilir 64/128/256 GB dahili depolama

S Pen yuvası, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi

IP68 toz ve su direnci

Aşağıdaki resim, müşterilere yeni Not 8'i aldıktan sonra kutunun içinden neler çıkacağını gösteriyor.

İşte Note8 kutusunda bulabileceğiniz şeyler:

1. S Pen kalem

2. Cımbız ve Kalem uçları

3. USB güç adaptörü

4. Mikro USB konektörü

5. USB konnektörü (USB Type-C)

6. USB kablosu

7. Ejeksiyon pimi

8. Kulaklıklar

Sonraki sayfalarda Galaxy Note 8 ile gelen en yeni özellikleri inceleyebilirsiniz.