Galaxy Note 8 hakkında ilk bilgiler geldi

Daha önce gelen bilgilerde, Samsung’un kendi kişisel sesli asistanı üzerinde çalıştığı haberi gelmişti. Fakat, Samsung’un kişisel asistanı Cortana, Alexa ve Siri’den farklılaşmak için erkek sesi ile geleceği ve Bixby adını alacağı söyleniyor.

Samsung’un sıradaki amiral gemisi Galaxy S8 mart ayında tanıtıldığında, Bixby ile birlikte gelecek ancak, sızıntı kaynaklarına göre Bixby şirketin 2017 phablet modeli Galaxy Note 8’in önemli bir parçası olacak.

Bunun yanısıra Samsung Galaxy S8, gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi için bir adım önde olmasını sağlayacak UHD 4K çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak.

Kaynak ayrıca, Samsung'un bu ayki Note 7 patlamaları hakkında yayınladığı rapordan sonra, Galaxy Note 8 ile ilgili daha fazla bilginin kullanıma sunulacağını söylüyor.

Söylenenlere göre Note 7’deki pil sorunu değil, elektronik donanım tasarım problemi idi.