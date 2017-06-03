Galaxy Note 8 hakkında yeni bilgiler geldi

Samsung şüphesiz Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra toparlanmaya başladı ve hatta bazı pazarlarda yeni batarya ve biraz azaltılmış fiyat ile cihazı yeniden piyasaya sürecek. Olumlu eleştiriler ve Nisan ayında başlatılan Galaxy S8 ve S8+ modellerini başarıyla gerçekleştirilmesi de büyük ölçüde yardımcı oldu. Samsung'un bir sonraki büyük duyurusu Galaxy Note 8 olacaktır.

Yakın geçmişte Samsung Galaxy Note 8 ile ilgili bazı söylentiler geldi ve neredeyse hepsi 6.3 inç ekrana işaret etti. Hollanda'dan yeni sızıntı, ayrıca Galaxy Note 8’in 6.3 inçlik ekranının, Galaxy S8 ve S8+ modellerinde sunulan Infinity Display (Sonsuzluk ekranı) özelliği ile geleceğini iddia etti. Kısa bir süre önce sızdırılmış video bize Not 8'in ön panelinde büyük sonsuzluk ekranını gösterdi.

Başka bir deyişle, Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8'de yer alan 18.5:9 en-boy oranına sahip olacak şekilde, ekran-gövde oranı yüksek olan kavisli bir ekrana sahip olacak. Sızıntı kaynağı, Galaxy S8'in 4K ekran çözünürlüğüne sahip olacağını da iddia ediyor. Parmak izi algılayıcının bir ön ekran olayı olup olmayacağını hala bilmiyoruz.

Diğer tüm özellikler hala gizli ancak tahminlere göre Note 8 büyük olasılıkla bir Snapdragon 835 yongasetine sahip olacak. Ayrıca, Note 8'in zaten Android 7.1.1 ile test edildiği iddia ediliyor.

Samsung Berlin’de düzenlenecek olan IFA 2017 sırasında cihazı başlatabilir.