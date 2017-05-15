Galaxy Note 8 hakkındaki sızdırılan son bilgiler

Samsung Galaxy S8'in şimdiye kadarki en yeni akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz ve bu durum Galaxy Note 8 ile devam edecek gibi görünüyor. Sahip olduğumuz son bilgi, son Note modelinin, 6.3 inç ekrana sahip olacağı yönünde.

Dolayısıyla, sızıntı ve söylentiler söz konusu olduğunda, Galaxy Note 8 şimdi merkezde sahne alıyor. Bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan bu Samsung cihazı birçok kişinin bekleme listesinde bulunuyor. Şimdi de cihaz üzerindeki ekranı ve kamerayı onaylayan yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Samsung, her yıl Note cihazlarında ekran boyutunu yükseltme eğiliminde ancak, 6.3 inçlik faktör, Galaxy S8+'da görülen 6.2 inçten bile geride kalıyor. Bir bakıma bu, akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir ekran için artan sevgisini de gösteriyor diyebiliriz.

Diğer bir sızıntı telefonun kamerası ile ilgili oldu. Buna göre Galaxy Note 8 çift kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kameralar, iPhone 7 Plus’dan daha iyi ama iPhone 8 ile aynı seviyede olacak. 12MP + 13MP çözünürlükte olduğu söylentileri var.

Galaxy Note 8, 6.3 inç ekran, 6GB RAM, 256GB ROM, Snapdragon 835 veya Exynos yongaseti ile güçlendirilecek. Cihaz, TouchWiz ile Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi ile gelecek. Diğer özellikler arasında S-Pen ve IP68 derecesi bulunuyor. Telefonda hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği ile 3.600 mAh pil olacak.