Galaxy Note 8 için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı

Samsung, son amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 8’i 15 Eylül tarihinde resmen satışa sunacak. Samsung, telefonu satışa sunmadan Avrupa için bir yazılım güncellemesi yayınladı.

İlk Note 8 güncellemesi 571 MB büyüklüğünde ve telefonun Android sürümünü değiştirmiyor ve Android 7.1.1 Nougat olarak devam ediyor. Yine de güncelleme genel performans geliştirmelerini, kablosuz şarjla ilgili geliştirmeleri ve gelişmiş kamera istikrarını getiriyor.

Ne yazık ki, güncelleme Google'ın Eylül ayı Android güvenlik düzeltme ekini içermiyor gibi görünse de, bunun yakın gelecekte de sunulacağını varsayıyoruz.

Galaxy Note 8, Android Nougat'ı uzun süre çalıştırmayacak çünkü Android 8 Oreo'ya güncellenecek. Bununla birlikte, Samsung bu konuda özel ayrıntılar paylaşmadı.