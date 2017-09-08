Galaxy Note 8 işkence testinde! (Video)

Artık Samsung'un Galaxy Note8'i ön sipariş veren müşterilere göndermeye başlandığına göre, Youtuber JerryRigEverything, YouTube kanalında geleneksel çizik, yanık ve bükme testinin sonuçlarını bize göstermesinin zamanı geldi. Note8, bu işkence testine kurban giden en son cihaz.

Samsung Galaxy Note8 bu testten sağlam olarak çıktı. Cam, beklediğiniz tam sertlik seviyesinde çiziliyor ve normal güç seviyeleri uygulandığında telefonu eğmek yada bükmek imkansız.

Ekran alev testi on saniye sonra kalıcı hasara neden oluyor (LCD'lerin aksine AMOLED paneli kurtarılamaz) ve parmak izi tarayıcı çizilebilir. Ancak yine de çalışmaya devam ediyor. Çerçeve metal olduğu için kazınabileceği anlamına geliyor.