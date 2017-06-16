Galaxy Note 8, kaç GB RAM ile gelecek belli oldu!

Galaxy S8'in Infinity Display ekranı ile büyük beğeni toplayan Samsung, bu tasarıma Galaxy Note 8'de de yer verecek. Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen Note 8'in yeni nesil Exynos yonga setine ve gelişmiş özelliklere sahip S-Pen'e sahip olması bekleniyor.

Bugün ise Weibo'dan gelen sızıntı ile Galaxy Note 8'in RAM miktarı belli oldu. Samsung bu zamana kadar amiral gemisi üst seviye cihazlarında 4 GB RAM'e yer veriyordu. Samsung, Note 8 ile vitesi artırarak, cihazda 6 GB RAM ve 8 GB RAM'e yer verecek.

İki farklı varyasyonu olması beklenen Note 8'in, 8 GB RAM'i sürümü muhtemelen uzak doğu ülkelerinde satışa sunulacak.

Eğer Note 8, 6 GB RAM ile gelirse Avrupa'da satışa sunulmuş en güçlü telefon unvanını kısa bir sürede eline geçirecektir. Bakalım Note 8, geçtiğimiz yıl yaşanan Note7 faciasının yaralarını saracak mı?