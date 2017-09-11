Galaxy Note 8 paramparça!

Son çıkan cihazları parçalayarak incelemekle popüler olan iFixit ekibi tarafından gerçekleştirilen son parçalama operasyonu Samsung'un yeni amiral gemisi olan Galaxy Note8 oldu. Samsung Galaxy Note 8, tamir edilebilirlik açısından, son zamanlarda parçalanarak incelenen ancak tamir edilemez teşhisi konulan Essential Phone'dan daha iyi performans elde etmeyi başardı. Ancak ne yazık ki bu, Note8'in içine girilmesinin kolay olduğu anlamına gelmiyor .

Yapmanız gereken herhangi bir onarım, cam arka panelini çıkarmayı gerektiriyor ve bu, yapışkan miktarından dolayı oldukça zor bir iş. Ekranı değiştirmek isterseniz, kırılgan olan hem görüntü düzeneği hem de arka paneli, çok güçlü bir yapışkanla sabitlenmiş ve bunu kaldırmanız gerekecektir.

Öte yandan, Note8'in içinde normalde aşınmaya maruz kalabilecek her şey dahil birçok modüler bileşen bulunuyor. Bu, içeri girerken camı kırmamayı başarırsanız, bileşenleri ve parçaları bağımsız olarak değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca yeni Note8’in tüm vidaların standart olması telefon için bir artı.

Pil değiştirilebilir, ancak bu, kullanılan sert yapışkan ve daha önce belirtilen yapıştırılmış arka panel tarafından hale getirilmiş. Sonuç olarak, Galaxy Note8, ifixit ekibinden onarılabilirlik puanı olarak 10 üzerinden 4 aldı.

Galaxy Note 8 temel özellikleri:

18.5:9 en-boy oranı, 2960 × 1440 çözünürlük (521 ppi) ve Gorilla Glass 5 ile 6.3 inç Süper AMOLED ekran,

6 GB RAM'e sahip Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

3300 mAh pil

OIS özelliğine sahip ƒ/1.7 diyafram ile 12MP telefoto ve ƒ/2.4 diyafram ile 12 MP geniş açılı lens ile çift arka kamera

256 GB'lık MicroSD ile genişletilebilir 64/128/256 GB dahili depolama

S Pen yuvası, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi

IP68 toz ve su direnci

Sonraki sayfalarda Galaxy Note8'in parçalanışını gösteren resim ve videoyu inceleyebilirsiniz.