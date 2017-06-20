Galaxy Note 8'in tanıtım tarihi kesinleşti

Galaxy S8 ile büyük başarı yakalayan Samsung, bu yıl içerisinde Note ailesine yeni bir üye eklemek için çalışmalara uzun süredir devam ediyor. Yenilenmiş Note 7 söylentilerinin bir türlü doğrulanmaması ve bu doğrultuda satışa sunulmaması, Note 8'den olan beklentiyi bir hayli arttırdı.

Note 7 faciasından sonra başarılı bir kriz yönetimi uygulayıp yaralarını hızla saran Samsung, Galaxy S8'de yer verdiği çoğu yeniliğe Note 8 modelinde de yer verecek. Infinity Display, Bixby, Iris tarayıcı ve Snapdragon 835 yonga seti gibi güncel donanımlar ile donatılacak olan Note 8'in şimdi de tanıtım tarihi sızdı.

İşte Note 8'in tanıtım tarihi

Gelen raporlara göre Note 8, 26 Ağustos tarihinde New York'ta düzenlenecek olan etkinlikte resmen tanıtılacak. 6.3 inç büyüklüğünde ekran ve 6 GB RAM ile gelmesi beklenen Note 8'de, gelişmiş özelliklere sahip S-Pen yer alacak. Ayrıca telefonda çift arka kameranın da bulunması bekleniyor.