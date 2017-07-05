Galaxy Note 8 tasarımında beklenmedik sürpriz

Galaxy Note 8, rafları vuracak bir sonraki önemli Android akıllı telefon ve bu da söylentiler ve sızıntılar için açık sezon olduğu anlamına geliyor. Galaxy S8 zaten Samsung için bir başarı ve bu nedenle Galaxy Note 8 yalnızca bu momentum üzerine inşa edilecek. Bu, Galaxy Note 8'in, Plus modelinden bile daha büyük bir Galaxy S8 varyantı olacağı anlamına geliyor. Telefon tasarım ve özellikler açısından Galaxy S8'e benzeyecek, ancak, çift mercekli bir kamera ve dahili bir kalem de dahil olmak üzere iki benzersiz özellik taşıyor. Ancak yeni bir sızıntı, Galaxy Note 8'in Galaxy S8 klonu olmayacağını gösteriyor.

Bunun yerine, oldukça beklenmedik olan iPhone 8'in tasarımını andırıyor olabilir. Çinli bir sızıntı kaynağı tarafından Twitter'da, Galaxy Note 8'in ekran koruyucusu olarak öngörülen bir görüntü yayınladı.

Daha önce gördüğümüze benzer başka bir Galaxy Note 8 sızıntısı olduğunu söyleyebiliriz ancak, ekran koruyucusu, Galaxy Note 8'in Galaxy S8 ile aynı eğimli ekran tasarımına sahip olmayacağını gösteriyor. Yani galaxy Note 8 düz ekranlı olacak.

Galaxy Note hattı kavisli tasarıma öncülük etmişti. Samsung bir kavisli kenardan başlamış, daha sonra iki eğri kenarlı Galaxy S modellerini piyasaya sürmüştü. Kısa sürede ise amiral gemilerinin bazı alıcıları rahatsız eden düz ekran versiyonlarını kaldırdı.