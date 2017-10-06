Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 Enterprise Edition piyasada

Galaxy Note 8, tıpkı bu yılın başlarında piyasaya sunulan Galaxy S8 ve S8+ amiral gemileri gibi piyasadaki en pahalı Android akıllı telefonlardan biridir.



Samsung, Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'in Enterprise Edition sürümleriyle iş segmentini hedeflemeye çalışıyor. Teknik özellikler itibariyle, standart modellerle aynı performansı sunan bu sürümlerin yazılımı biraz farklı olacak.



Her şeyden önce, Knox Configure ve Enterprise Firmware OTA güncellemeleri için üç yıllık bir lisans veriliyor. Samsung'a göre, her iki cihaz da önümüzdeki üç yıl içinde aylık güvenlik yamaları alacak. Dahası, Güney Koreli şirket, bu iş cihazlarının garantisini iki yerine toplam üç yıllığına genişletmeye karar verdi.



Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 Enterprise Edition, Tech Data Mobile aracılığıyla Almanya'da satın alınabiliyor. Avrupa'nın diğer bölgelerinde satışa çıkabilir ancak, şimdilik kesin bir bilgi yok.