Galaxy Note 8'e yakından bakın

Samsung'un merakla beklenen phablet telefonu Galaxy Note 8 böyle olacak!

28/06/2017 09:30

Samsung Galaxy Note 8’in tanıtımı gün geçtikçe yaklaşıyor ve telefona ait sızıntıların yanı sıra, güvenilir kaynaklardan render görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak doğru sızıntılar ile ün yapmış @OnLeaks, Galaxy Note 8’e ait render görüntüleri yayınladı.

Render görüntüler, fabrika CAD'lerine dayalı olarak hazırlanmış ve @OnLeaks'ın önceki yayınladığı 3D görüntüleri ile aynı tarzı taşıyor. Bu görüntülerin, Galaxy Note 8’in nihai tasarımına ait olduğu düşünülüyor.

Son derece kalın görünen cihaz, şekil olarak Galaxy S8’e benziyor. Resimdeki tasarım kalın tasarımı ile kötü görünse de, söylenen çift kamera kurulumu mevcut olmakla birlikte, hemen yanında parmak izi tarayıcı ve LED flaş yanında yer alıyor. 

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Galaxy Note 8’in render görüntülerini inceleyebilirsiniz.

1498598386_samsung-galaxy-note8-12.jpg

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER