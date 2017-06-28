Galaxy Note 8'e yakından bakın

Samsung Galaxy Note 8’in tanıtımı gün geçtikçe yaklaşıyor ve telefona ait sızıntıların yanı sıra, güvenilir kaynaklardan render görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak doğru sızıntılar ile ün yapmış @OnLeaks, Galaxy Note 8’e ait render görüntüleri yayınladı.



Render görüntüler, fabrika CAD'lerine dayalı olarak hazırlanmış ve @OnLeaks'ın önceki yayınladığı 3D görüntüleri ile aynı tarzı taşıyor. Bu görüntülerin, Galaxy Note 8’in nihai tasarımına ait olduğu düşünülüyor.

Son derece kalın görünen cihaz, şekil olarak Galaxy S8’e benziyor. Resimdeki tasarım kalın tasarımı ile kötü görünse de, söylenen çift kamera kurulumu mevcut olmakla birlikte, hemen yanında parmak izi tarayıcı ve LED flaş yanında yer alıyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Galaxy Note 8’in render görüntülerini inceleyebilirsiniz.