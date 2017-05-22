Galaxy Note 8'in video görüntüsü sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 8’in prototipine ait bir görüntü Çinli mikro blog sitesi Weibo üzerinde tespit edildi. Bu Galaxy Note 8 prototipiyle ilgili bir de video da var. Görünüşte çok daha küçük olan Samsung Galaxy S7 Edge modelinin yanında gösteriliyor. Samsung'un üst düzey phablet serisinin yeni sürümünün arkasında dikey olarak yerleştirilmiş bir çift kamera ayarı ve bunun altında çift LED flaşa sahip olduğunu görüyoruz.

Ayrıca, cihazın arkasında veya önünde bir parmak izi tarayıcının bulunmaması çok önemli. Bu, Samsung'un biyometrik okuyucuyu ön ekranın altına gömmesini engelleyen sorunu çözebildiği anlamına geliyor. Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde parmak izi tarayıcıyı arka kameranın yanına yerleştirmek zorunda kaldı çünkü ekranın altına entegre etmek için uygun teknolojide sorunlar yaşıyordu.

Galaxy Note 8'in Snapdragon 835 yonga seti ve Exynos 8895 işlemci tarafından desteklenen 6.3 inç ekranla gelmesini bekliyoruz. Elbette S Pen ile donatılmış olarak gelecek. 3700mAh'lik bir pile sahip olacak olan Galaxy Note 8, Berlin'deki 1-6 Eylül arasında düzenlenecek olan IFA 2017 fuarında tanıtılabilir.