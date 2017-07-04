Galaxy Note 8'in güvenilir kaynaktan görüntüsü geldi

Skins üreticisi Slickwraps’ın CEO'su Jonathan Endicott, bu sabah, Samsung Galaxy Note 8'in CAD tasarım görüntüsünü gösteren bir tweet gönderdi. Görüntüdeki cihaz, görünüşe göre bir CAD sızıntısından yapılmış ve önceki taslak çizgiyle eşleşiyor.



Ayrıca, haziran ayının son günlerinde güvenilir sızıntı kaynağı OnLeaks tarafından, Twitter üzerinden gösterilen ve Note 8 olduğunu iddia ettiği tasarım ile de benzerliği var.

Geçen ay bir Samsung yetkilisi, Galaxy Note 8'in parmak izi tarayıcının ekran altında olmayacağını söylemişti. Bazıları bu özelliği Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ için bekliyorlardı. Teknoloji Galaxy S8 modelleri çıktığında hazır değildi ve birçok kişi Samsung'un Galaxy Note 8 modelinde bu teknolojiyi kullanmasını bekliyordu. Ancak,Galaxy Note 8'in son sızıntılarında görülen parmak izi tarayıcı birçok potansiyel Galaxy Note 8 alıcısını üzebilir.