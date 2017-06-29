Galaxy Note 8'in ilk resmi görüntüleri yayınlandı!

Galaxy S8'in tasarımı ile büyük beğeni toplayan Samsung, aynı tasarımın üzerine koyup Phablet segmentinde boy gösterecek olan Galaxy Note 8 modeli ile karşımıza çıkacak. Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy Note 8 için bu zamana kadar farklı sızıntılar gelmişti. Bugün gelen sızıntı ise artık Galaxy Note 8'in resmi tasarımını gözler önüne seriyor.

Telefon aksesuarları üreten Olixar firmasının yayınlamış olduğu Galaxy Note 8 kılıf görsellerine göre; Note 8'de çift arka kamera kurulumu bulunacak. Parmak izi sensörünün yine arkaya konumlandırılacak olması, Galaxy S8'deki şikayetlerin yine ortaya çıkmasına neden olacak gibi duruyor. Note 8'in ön bölümü ise Infinity Display ile gelecek.

6.3 inç büyüklüğünde ekrana, Snapdragon 835 / Exynos 8895 işlemciye, 6 GB RAM'e, IRIS tarayıcıya ve geliştirilmiş S-Pen'e sahip olacak olan Note 8'de, 3.200 mAh kapasiteli bataryanın eşlik etmesi bekleniyor.