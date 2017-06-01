Note 8 klonunun kutu açılış videosu yayınlandı!

Samsung'un, Galaxy S8 modellerini duyurmasının ardından gözler Phablet segmentinde boy gösterecek olan Galaxy Note 8'e çevrilmişti. Note 7 faciasından sonra yarlarını hızla saran Samsung, bu yıl Note 8 ile mecazi anlamda bomba gibi bir geri dönüş yapmayı hedefliyor.

Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Galaxy Note 8, bugün kendini kanlı canlı gösterdi. Çin menşeli bir site tarafından yayınlanan videoda, Galaxy Note 8'in klonu kutusundan çıkarılıyor. Bu zamana kadar hakkında çıkan sızıntılar ile oluşturulan Note 8 klonunun gerçeğe en yakın ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi Galaxy S8 ile gelen Infinity Display tasarımı Note 8 modelinde de yer alacak. Note 8'in Galaxy S8'e göre farkı olarak daha geniş ekran ve S-Pen desteğinin olması bekleniyor.