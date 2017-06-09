Galaxy Note 8'in mavi mercan rengi sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 8'in mavi mercan renginin sızdırılmış bir görüntüsü ortaya çıktı. Telefonun sadece arka kısmını yer aldığı görselde, bazı ayrıntılarda dikkat çekiyor.

Dikey tasarımda dizayn edilmiş ikili kamera, Not 8'in arka tarafında görülebilir. Kamera modülünün altında, bir LED flaş ve yanında bir kalp atış hızı sensörü var gibi görünüyor. Ses ve Güç düğmesi, telefonun sol kenarında görülebilir ve Bixby AI düğmesi sağda yer alıyor. Arka tarafta parmak izi sensörü eksik, bu da Samsung'un ekranın önüne koyabileceğini gösteriyor. Ancak son gelen bir rapora göre bir Samsung yetkilisi, parmak izinin ekrana entegre edilmeyeceğini söylemişti.

Kore'den gelen bir haber ise Samsung Galaxy Note 8'in Ağustos ayının sonunda ilan edilebileceğini iddia etti. Bu Samsung, gelecek nesil iPhone'lar Eylül ayında gelmeden önce Note 8’i başlatmayı hedefliyor demektir.

Ayrıca son gelen bilgiler arasında, Galaxy Note 8'in, Snapdragon 835'in bir sonraki sürümü Snapdragon 836 işlemci lie geleceği iddiaları da yer alıyor. Daha önce Qualcomm'un Snapdragon 836 işlemci üzerinde çalıştığı bilgileri gelmişti.