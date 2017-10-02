Galaxy Note 8'in pilini ikiye katlayan kılıf!

ZeroLemon, Samsung Galaxy Note 8'in pilini ikiye katlayan kılıf üretti.

02/10/2017 16:50

Amiral gemileri Galaxy S8, S8+ ve hatta LG G6 için en iyi pil kılıfları sunan ZeroLemon, şimdi de Samsung Galaxy Note 8'in üstün özelliklerine ek olarak, telefonun pil gücünü arttırıyor.

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Samsung Galaxy Note 8'in ZeroLemon kılıfı, akıllı telefonun 3.300 mAh piline ek olarak 5.500 mAh pil  ile donatılmış ve bu pil en az % 115 daha fazla özerklik garanti ediyor. Kılıfın büyüklüğü kaçınılmaz olarak Galaxy Note ailesinin en yeni "üs" tasarımını mahvediyor, ancak yine de, örneğin yürüyüş veya dağ kampı için geçerli bir çözüm.

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Galaxy Note 8 için ZeroLemon kılıfı halihazırda Amazon’da 39.99 dolar karşılığında satılıyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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