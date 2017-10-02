Galaxy Note 8'in pilini ikiye katlayan kılıf!

Amiral gemileri Galaxy S8, S8+ ve hatta LG G6 için en iyi pil kılıfları sunan ZeroLemon, şimdi de Samsung Galaxy Note 8'in üstün özelliklerine ek olarak, telefonun pil gücünü arttırıyor.

Samsung Galaxy Note 8'in ZeroLemon kılıfı, akıllı telefonun 3.300 mAh piline ek olarak 5.500 mAh pil ile donatılmış ve bu pil en az % 115 daha fazla özerklik garanti ediyor. Kılıfın büyüklüğü kaçınılmaz olarak Galaxy Note ailesinin en yeni "üs" tasarımını mahvediyor, ancak yine de, örneğin yürüyüş veya dağ kampı için geçerli bir çözüm.

Galaxy Note 8 için ZeroLemon kılıfı halihazırda Amazon’da 39.99 dolar karşılığında satılıyor.