Galaxy Note 8'in tanıtım tarihi ve mekanı sızdırıldı

Geçenlerde Galaxy Note 8'in yayınlanma tarihi hakkında söylentiler olmuştu. Bazıları, Eylül ayında yapılması planlanan IFA Berlin'de telefonun tanıtılabileceğini söyledi. Hatta bundan önce ilan edilebileceğini de duymuştuk.

Lansman tarihi ve yeri ile ilgili yeni bilgiler @Ice Universe tarafından sızdırıldı. Sızıntıya göre, Samsung'un bir sonraki phablet amiral gemisi telefonu, ağustos ayının üçüncü haftasında ilan edilecek. Bu tarihin 14-20 Ağustos arasında olacağını söyleyen sızıntı kaynağı, tanıtım etkinliğinin New York'ta olacağını da sözlerine ekledi.

Bu tarih, Samsung’un, geçen sene Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile rekabet edebilmek için acele ile tanıttığı Galaxy Note 7'den daha önce bir tarihe denk geliyor.

Galaxy Note 8'in bu yılki Galaxy S8 ve Galaxy S8+'a benzer bir tasarımı olması bekleniyor. Telefonun, 6.3 inç büyüklüğündeki ekranı Galaxy S8+'ınkinden biraz daha büyük olacak. @Ice Universe ayrıca cihazın ön panelinin bir görüntüsünü sağladı.