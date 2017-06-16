Galaxy Note 8'in videosu sızdırıldı

Samsung’un, Ağustos ayının sonunda amiral gemisi Galaxy Note 8'i tanıtacağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Bugün, Galaxy Note 8'e ait olduğu bildirilen ve telefonun ön panelini gösteren sızdırılmış bir video ortaya çıktı. Sadece 25 saniye süren kısa video ön paneli gösterirken aynı zamanda telefonun ekran koruyucusunu da gösteriyor.

Videoda görülebileceği gibi, iddia edilen Note 8'in ön paneli, tam ekran tasarımı ve ekranın sol ve sağ taraflarında çok ince çerçeveleri bulunan Galaxy S8'e benziyor. Söylentilere göre, Galaxy Note 8, Galaxy S8 ikilisi gibi QHD+ çözünürlüğünü destekleyecek ve 6.3 inç ekran ile gelecek. Sızdırılan ön panel videosu, Note 8'in ekran-gövde oranının yüzde 84'ün üzerinde olabileceğini öneriyor.

Aynı zamanda ince olan üst çerçevede, ön kamera, kulaklık ve diğer bazı sensörler için kesikler var. Alt çerçevenin üst çerçevesi ile hemen hemen aynı olması ve parmak izi okuyucusunun bulunması pek olası değildir. Bu nedenle, parmak izi tarayıcının telefonun ekranının altına gömüleceği anlaşılıyor.