Galaxy Note 8'in yeni videosu sızdırıldı

Galaxy Note 8 tam anlamıyla, Samsung’dan gelen bir sonraki büyük şey olacak. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonunun en geç yaz sonunda resmi olarak tanıtılması bekleniyor ve bu IFA 2017 teknoloji fuarından hemen önce olacak.

Resmi tanıtım sadece birkaç ay uzaktayken, sızıntı ve söylentilerin olmaması oldukça zor. Galaxy Note 8 hakkındaki ilk güvenilir bilgi, geçen hafta sızdırılmış bir prototip birim videosu ile ortaya çıktı.

Bugün ise Samsung'un amiral gemisine ait başka bir sızıntı var. Telefonun ön panelinin yer aldığı bir video yayınlandı. Bu panel, Galaxy Note 8'in 6.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağını iddia eden son haberlere paralel olarak oldukça büyük görünüyor.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.