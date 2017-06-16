Galaxy Note 9 12GB RAM ile gelebilir

Samsung Galaxy Note 8'in resmi olarak piyasaya sürülmesine birkaç ay kaldığı ve telefon hakkında söylenti ve sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir endüstri lideri tarafından açığa çıkarılan yeni bilgiler, Samsung'un bu yıl Galaxy Note 8'in 8GB RAM varyantını piyasaya sürebileceğini ortaya koymuştu. Aynı kaynak, 2018'de gelecek Galaxy Note 9’un 12 GB'lık bir RAM'e sahip olacağını iddia ediyor.

Kaynağa göre, phablet'in 8 GB RAM modeli Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition olarak tanıtılacak. Bu, Çin pazarlarına yönelik bir model olabilir. Akıllı telefon OEM'leri arasında, Çin'de üst düzey özelliklere sahip akıllı telefonları piyasaya sürmek için büyük bir rekabet var. Örneğin, kısa bir süre önce piyasaya sürülen ZTE Nubia Z17, 8 GB RAM'li ilk Snapdragon 835 yonga seti akıllı telefonu oldu. Snapdragon 821 işlemci tarafından desteklenen ASUS ZenFone AR'den sonraki ikinci 8 GB RAM telefon.

Dolayısıyla, yakın gelecekte 8 GB RAM telefon tanıtacak diğer markalarla rekabet edebilmek için Samsung'un, sınırlarını zorlayıp Galaxy Note 8'in 8 GB RAM sürümünü piyasaya çıkarma ihtimali yüksek. Uluslararası modelin 6 GB RAM içermesi bekleniyor.

6 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Samsung Galaxy S8+, Çin ve Japonya gibi pazarlarda Emperor Edition olarak tanıtıldı. Uluslararası pazarda Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S8+ 'ı 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimiyle piyasaya sürdü.

Kaynak, 2018 yılında tanıtılacak olan Galaxy Note 9'un 12 GB RAM içerdiğini tahmin ediyor. Gelecek yılın başında başlatılması düşünülen Galaxy S9 ve Galaxy S9 + modellerinin 10 GB RAM ihtiva edebileceği ihtimali var.