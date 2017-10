Galaxy Note8 kamerası iPhone 8 Plus ile yarışıyor

iPhone 8 Plus, geçtiğimiz ay DxOMark testlerinden 94 puan alarak akıllı telefon kameralarının en iyisi olduğunu ortaya koymuştu. Bugün DxO Labs, Samsung Galaxy Note8'in elde ettiği puanın 94 olduğunu açıkladı.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note8, DxOMark akıllı telefon kameralarının sıralamasında şu an için en üstte yer alıyorlar. Piksel 2 ve Pixel 2 XL resmi olarak yarın açıklanacak ve geçen yıl ki Pixel modeli DxO kamera puanlamasında üstlerde yer alıyordu. Ayrıca, iPhone X ve Huawei Mate 10'u da unutmayalım. Bu modellerde zirveyi zorlayacaktır. Sonuçta bu, Note8 ve iPhone 8 Plus için kısa süren bir zafer olabilir.

DxO Labs'ın tam raporunda Galaxy Note 8 fotoğraf örnekleri de bulunuyor ve bu örnekleri aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.