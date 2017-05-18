Galaxy Note8 kanlı canlı sızdı!

Samsung'un Note7 olaylarından sonra Note serisini rafa kaldıracağı söyleniyordu. Ancak Galaxy S8 ile geri dönüş yapan Samsung'un, Note8 için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Galaxy Note8, bugün kameralara kanlı canlı çalışırken yakalandı.

Galaxy Note8'in sızan görseline göre; telefonda iki adet arka kamera yer alacak. İki kamera kurulumunun portre modu için mi yoksa geniş açı için mi kullanılacağı henüz bilinmiyor. Note8'in ön tarafı ise Galaxy S8 gibi olacak. Infinity Display ile gelecek olan Note8, tasarımsal açıdan neredeyse Galaxy S8 ile aynı olacak.

Note8, kameranın yanında geliştirilmiş S-Pen özelliği ile S8'den ayrılacak. Cihazın 6.2 inç büyüklüğünde geniş bir ekran ile gelmesi bekleniyor. İşlemci tarafında ise Snapdragon 835 veya Exynos 8895 yer alacak. RAM bölümünde ise 6 GB RAM'e yer verilmesi bekleniyor.