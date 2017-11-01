Galaxy Note8 kullanıcıları sorun yaşıyor

Google'ın yeni Pixel 2 akıllı telefonundan sonra, Samsung'un en yeni amiral gemisi olan Galaxy Note8'in de büyük sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Samsung'un resmi forumundaki çok sayıda kullanıcı, birimlerinin farklı kullanım durumlarında donduğundan şikayet ediyor.

Sorunlardan en çok etkilenen kullanıcıların donma nedeninin kişilere erişirken, doğrudan veya dolaylı olarak telefon görüşmesi yaparken veya Telefon veya Messenger uygulamalarına erişirken gerçekleştiği ortaya çıktı.

1000 dolarlık cihaz donduktan sonra, yeniden başlatma yapmanız veya telefonun pilinin tamamen boşalmasını beklemeniz gerekiyor.

Sorun, belirli bir bölge veya ülkeyle sınırlı değil gibi görünüyor. Samsung henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.